Авиакомпании России возобновили часть рейсов через юг страны

Российские аэропорты на юге страны временно приостанавливали работу. ЧП в работе авиагаваней произошло утром 8 мая после ударов ВСУ по зданию центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. В результате 13 аэропортов не принимали и не отправляли рейсы. К 9 мая авиакомпании РФ возобновили часть международных рейсов через юг страны. Об этом проинформировали в пресс-службе Минтранса России.