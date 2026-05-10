Авиакомпании России возобновили часть рейсов через юг страны

Российские аэропорты на юге страны временно приостанавливали работу. ЧП в работе авиагаваней произошло утром 8 мая после ударов ВСУ по зданию центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. В результате 13 аэропортов не принимали и не отправляли рейсы. К 9 мая авиакомпании РФ возобновили часть международных рейсов через юг страны. Об этом проинформировали в пресс-службе Минтранса России.
Всего с 9 мая через аэропорты юга России совершено свыше 300 рейсов. За сутки авиакомпаниями перевезено более 43 тысяч пассажиров через соответствующие гавани. По данным Минтранса, расписание полетов на 9 мая выполнено полностью.
«Часть международных рейсов российских перевозчиков, вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо», — указали в ведомстве.
Минтранс оповестил о совместной работе с отечественными авиакомпаниями и Росавиацией по формированию расписания полетов через южные аэропорты на 10 мая. Программа составляется с учетом произошедшего инцидента. Расписание корректируется.
Как отмечается в сообщении ведомства, скоплений пассажиров в аэропортах Юга не наблюдается. Россиян призвали проверять статус рейса с помощью онлайн-табло перед выездом.
«В случае задержки рейсов инспектора Ространснадзора мониторят ситуацию с соблюдением прав граждан, оказанием им услуг по федеральным авиационным правилам», — говорится в материале.
Специалисты тем временем приступили к оценке ущерба центру Единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Это необходимо для определения вероятности восстановления поврежденного оборудования. Пока информации об ущербе зданию нет. Временно приостанавливалась работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Затем Росавиация сняла ограничения на полеты.
Уточняется, что помощь пассажирам, застрявшим 8 мая в аэропортах в ожидании рейсов, оказана в полном объеме. Людям предоставили напитки и горячее питание. При необходимости всем предоставили размещение в гостиницах.