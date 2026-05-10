В Хабаровске юнармейцы поздравили ветеранов в «Арсенальце»

В культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» состоялась традиционная встреча поколений «За подвиг вас благодарим», посвященная годовщине Победы. Организатором выступил комитет администрации Хабаровска по управлению Кировским районом.
Почетными гостями встречи стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и его заместитель Юлия Загурская, но главными героями вечера были, разумеется, не чиновники. В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и руководители ветеранских организаций. Плечом к плечу с ними сидели воспитанники детских садов, школьники, студенты, юнармейцы и участники творческих коллективов — те, кому предстоит нести память о Победе дальше.
Юнармейцы вручили ветеранам цветы и подарки, а детские коллективы подготовили для гостей выступления. Получился не парадный концерт, а живой, теплый разговор между поколениями, где каждое слово благодарности звучало искренне, а каждая песня военных лет отзывалась в зале долгими аплодисментами.
«Мы всегда будем помнить о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу. Желаю всем жителям нашего города светлого настроения в этот великий день, счастья и здоровья», — сказал мэр города Сергей Кравчук.
Такие встречи в Кировском районе давно стали доброй традицией, и с каждым годом они приобретают все более личный, семейный характер. Здесь не читают докладов и не сверяют часы по протоколу — здесь просто благодарят. И пока в зале «Арсенальца» сидят те, кто помнит войну не по учебникам, а по собственной биографии, эта традиция будет жить.