В Сумской области дезертировало подразделение Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что солдаты украинских войск оставили стрелковое оружие и средства бронезащиты и планируют спрятаться в лесу.
«Второе за двое суток подразделение 21 омбр ВСУ самовольно покинуло позиции в районе Запселья, оставив стрелковое оружие и средства бронезащиты. По предварительной информации, украинские военнослужащие намерены укрываться в лесных массивах», — говорится в сообщении.
Бойцы российской группировки войск «Север» соблюдали режим прекращения огня. При этом противник неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.
Напомним, командование украинских войск перебросило заградительные отряды из числа бывших заключённых в район Терновой в Харьковской области. Киев пытается снизить число дезертиров.
Ранее сообщалось, что в Сумской области насильно мобилизованные солдаты Вооружённых сил Украины убили украинского военнослужащего, который хотел доложить командованию о плане сбежать.