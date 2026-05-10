Волгоградцам объяснили, когда они могут не платить за капремонт

Жителям Волгоградской области напомнили о льготах при оплате капремонта. В частности, неработающие одинокие граждане, а также имеющие инвалидность 1 и 2 групп, в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на 50-процентную оплату взноса за капремонт. А волгоградцы, чей возраст перевалил за 80 лет, получают 100-процентное возмещение при оплате за эту услугу.