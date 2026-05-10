Полтысячи хабаровских школьников станцевали Вальс Победы под открытым небом

На стадионе Краевого центра образования 250 пар закружились в вальсе под мелодии военных лет. Вальс Победы — трогательная акция, которая прошла в Хабаровском крае уже в шестой раз и объединила больше пятисот учеников начальной школы, пятых, шестых, седьмых и десятых классов.
Мероприятие состоялось 8 мая накануне Дня Победы. Дети в парадной форме, с георгиевскими лентами на груди, кружились под открытым небом, а зрители, среди которых были ветераны, родители и педагоги, не могли сдержать слез.
«Более 500 обучающихся объединились в этом трогательном событии, которое стало символом единства поколений и памяти о героических подвигах советских солдат», — рассказал генеральный директор Краевого центра образования Петр Черёмухин.
В преддверии праздника в образовательных учреждениях края прошли десятки тематических мероприятий. Школьники участвовали в акциях «Окна Победы», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка», писали письма военнослужащим, оформляли Стены Памяти и возлагали цветы к мемориалам. Сводный хор Многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады исполнил «Священную войну» у памятника самолету Су-7Б, а в Комсомольске-на-Амуре участники акции «Спасибо» выстроились в это самое слово, держа в руках листы бумаги и георгиевские ленты.
Также в канун 81-й годовщины Победы в школах прошли торжественные линейки с выносом Знамени Победы, «Разговоры о важном», посвященные песням военных лет, и проект «Музыка вместо звонков», где вместо трелей звучали «Журавли» и «Синий платочек».