Символично: Ветер сорвал флаг Украины, вывешенный перед Днем Победы

На стене Нарвского замка в преддверии Дня Победы появились флаги Эстонии и Украины. Их вывесили на видимой для РФ стороне. Однако провокация Запада не удалась. Вывешенные флаги сорвало ветром. Соответствующее видео опубликовало Ruptly.
Согласно кадрам, из-за непогоды флаги едва не упали в реку. Они остались висеть на одном креплении. На видео также запечатлена женщина, позирующая с российской стороны с советским флагом.
«Ветер сорвал украинский и эстонский флаги со стен Нарвы, вывешенные в противовес празднику Победы на российской стороне реки», — отмечается в материале.
Днем 9 мая несколько сотен русскоговорящих жителей Эстонии прибыли в приграничную Нарву. Они надеялись увидеть трансляцию парада Победы. Власти Ленобласти по традиции установили большую сцену возле пункта прохода через границу, у стен крепости. Так из Нарвы можно увидеть мероприятие. Эстонцы пожаловались на «беспредел» от властей своей страны. Они выразили надежду на скорое снятие антироссийских запретов.