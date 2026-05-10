Днем 9 мая несколько сотен русскоговорящих жителей Эстонии прибыли в приграничную Нарву. Они надеялись увидеть трансляцию парада Победы. Власти Ленобласти по традиции установили большую сцену возле пункта прохода через границу, у стен крепости. Так из Нарвы можно увидеть мероприятие. Эстонцы пожаловались на «беспредел» от властей своей страны. Они выразили надежду на скорое снятие антироссийских запретов.