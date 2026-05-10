Что будет с урожаем ягод и фруктов после заморозков

На российских прилавках появилась первая отечественная клубника — кубанская и крымская. И хотя цены на нее не очень-то радуют, покупатели, соскучившиеся по свежим ягодам, охотно разбирают контейнеры и лукошки со сладким содержимым. Но это только начало фруктово-ягодного сезона. Нынешняя весна преподнесла аграриям юга и центра России волну заморозков и другие неприятные сюрпризы. Что будет с урожаем, как пережили холода фруктовые деревья и ягодники, выясняли корреспонденты «РГ».
Южное направление: весна с характером.
По садам южных регионов температурные качели ударили довольно чувствительно. Да, мартовские холода пришли до начала вегетации, и растения их не заметили. Но зато апрель был беспощадным. В этом время как раз зацвела клубника — и померзла даже там, где ее укрывали. У малины вымерзли латералы — молодые боковые побеги. Пострадали фруктовые деревья.
Астраханский фермер Зулкипли Рамазанов в этом году из-за заморозков потерял 50−60 процентов урожая абрикосов, персиков, нектаринов, черешни и вишни. Мороз пришел в самый неподходящий момент — деревья зацвели, только появились завязи — и погубил большую их часть. Впрочем, фермер не отчаивается. «В прошлом году у нас почти весь урожай вымерз, на 99 процентов, а в этом — всего чуть больше половины. Тогда мороз ударил на один день до минус семи градусов. В этом году такого не было, поэтому кое-что уцелело», — говорит Рамазанов.
Спартак Резник, садовод из Ростовской области с собственным питомником и товарной малиной, говорит, что проблема была не только в морозах, но и в самом характере весны. Осадков хватало, но растения из-за холода вегетировали слабо. Плюс подвело опыление. Во время цветения плодовых деревьев стояла холодная дождливая погода, пчелы не летали на дальние расстояния. Там, где пасека стояла далеко от садов, насекомые просто не добирались до цветков. Это скажется в первую очередь на урожае яблонь, слив, абрикосов и черешни.
Но с точки зрения бизнеса такие погодные качели производителям даже на пользу. «Когда плодов завязывается меньше, дерево отдает все питательные вещества на оставшиеся — каждый плод получается крупнее, сочнее и насыщеннее. Плодов будет меньше, но они будут крупнее и выше по качеству, — уверен Резник. — Экономически так даже выгоднее: десять тонн крупного яблока дадут производителю прибыль больше, чем двадцать тонн мелкого».
Своя история разворачивается и на рынке рассады. Обычно к началу мая люди скупают от 60 до 90 процентов выращенного объема. В этом году, по наблюдениям Резника, продано в лучшем случае около 10 процентов, а где-то и того меньше — частники и небольшие хозяйства пережидали нестабильную погоду. Но производители рассады оказались в трудном положении: товар не расходится, его нужно удерживать в кондиции, сдерживать рост специальными препаратами. Настоящий посадочный сезон в Ростовской области начался фактически только в последние дни апреля. Как это скажется на урожае, пока неясно.
Главная интрига впереди — заморозки в конце мая, от которых на юге не застрахован никто. Прогноз может обещать ночью плюс два, но та же Ростовская область растянута на триста километров: где-то будет обычный плюс, а где-то — кратковременный минус один-два градуса. Пусть даже на несколько часов. Но этого достаточно, чтобы нанести серьезный урон. В ответ фермеры вкладываются в защищенные технологии: расширяют посадки под агроспаном (специальное волокно), увеличивают площадь теплиц. Укрывное земледелие из вынужденной меры постепенно становится нормой.
У производителей малины добавились и сугубо экономические заботы. Ручной труд за год подорожал на 20−30 процентов. Хороший сборщик сегодня стоит около 2500 рублей за рабочий день с учетом доставки, а сдельный сбор малины в этом сезоне, по оценке Резника, выйдет примерно в 300 рублей за килограмм против прошлогодних 200.
Центральная Россия: процесс пошел.
В центре России виды на урожай более оптимистичные. Фермеры говорят, что прошлой весной было куда хуже.
Бабкен Испирян занимается черной смородиной в Калужской области. Под нее отдано 300 гектаров — по некоторым оценкам, это самая крупная плантация такой культуры в нашей стране.
«В прошлом году заморозки были во время цветения, — говорит он. — В этом недавнее похолодание со снегом на ягодниках никак не отразилось — тогда все еще не зацвело. Сейчас резкий переход на жару вызовет у растений некоторый температурный стресс, но это не страшно. Под мороз, даже если заморозки еще будут, уже не попадаем — пошел процесс развития».
Свою смородину Бабкен Испирян полностью поставляет переработчикам. У него и смородина не такая, как на приусадебных участках: специальные сорта, что не помнутся от механической уборки. Фермер говорит, что при хорошем урожае, возможно, цены будут несколько ниже прошлогодних. Но в торговле его ягод не будет.
Другой калужский фермер, Владимир Ворожейкин, более десяти лет выращивает садовую землянику и клубнику. На нынешнюю весну он тоже не жалуется. Предыдущие два года были для садовода непростыми: прошлогодний аномально жаркий апрель сменился заморозками — земляника подмерзла, а только вошла в силу — пошли дожди. Потери исчислялись тоннами, положение в какой-то мере спасло то, что частично ягоды начали выращивать в закрытых тоннелях. По словам фермера, это помогло уберечь урожай от погодных аномалий. Да и урожайность и качество ягоды в них значительно выше.
В прошлом году в его КФХ под укрытием был гектар земляники, в этом — два. Причем к землянике под укрытием прибавилась ремонтантная малина, также тяжело выходившая из зимы в прошлом году. Остальное — два гектара клубники и шесть гектаров малины — пока в открытом грунте.
«У нас примерно четверть ягодника в тоннелях, — поясняет Владимир Ворожейкин. — Там вообще все хорошо. Но и в открытом грунте ягоды чувствуют себя неплохо. Плохо, когда сначала тепло, а потом наступает резкий холод. На сей раз такого не было. Сейчас тепло, все должно резко “стартануть”. Воды в земле много».
Но вот с ценами все не так просто. С большой долей вероятности его продукция в сравнении с прошлым годом несколько подорожает.
«Фермерский продукт не дешевый, — замечает Ворожейкин. — При это надо учитывать и покупательную способность населения. Но, к сожалению, не поднимать цену невозможно — мы же не можем продавать свою продукцию ниже себестоимости».
Почем клубника?
На Центральном рынке Краснодара местная клубника стоит от 500 до 700 рублей за килограмм. Турецкая дешевле — от 400 до 450 рублей, но ее единственное достоинство — внешний вид. А вот в Белгороде кубанскую ягоду продают уже за баснословные 1100 рублей: азербайджанская, способная составить ей конкуренцию по вкусу, стоит 600 рублей за кило. При этом в Воронеже кубанскую клубнику можно приобрести и за 400 рублей.
Корреспондент «РГ», столкнувшись с такими особенностями ценообразования, отправил фото ягод краснодарскому коллеге, и тот подтвердил: похожа на нашу, точно не турецкая! Есть на рынке и воронежские тепличные сорта, но их пока мало, и цены начинаются с 500 рублей за кило.
До Ярославля отечественные ягоды пока не доехали: здесь довольствуются азербайджанскими. Цена за килограмм — от 500 до 600 рублей. Про дальние рубежи страны говорить не приходится: например, в Хабаровске вовсю идет торговля китайской клубникой по 700 рублей за кило. Покупатели отмечают, что эта импортная ягода вполне приемлемого качества.
Дегустация: Воронеж против Краснодара.
Для того, чтобы сравнить отечественную клубнику, корреспондент «РГ» приобрел на одном из рынков Воронежа, славящемся демократичными ценами и достойным качеством продуктов, два вида ягод: краснодарскую за 400 рублей за кило и местную, выращенную в Семилукском районе Воронежской области. Последняя обошлась несколько дороже — за килограмм просят 500 рублей.
В процессе дегустации (иначе говоря, поедания свежекупленных ягод) были выставлены такие субъективные оценки по пятибалльной шкале.
Внешний вид.
Краснодарская: крупные красные ягоды, попадаются немного бледноватые, но в целом они могут служить украшением стола. Оценка — 5.
Воронежская: невзрачные некрупные ягоды, многие причудливой формы, бледноватые. Точно не для торжественных приемов. Оценка — 3.
Аромат.
Краснодарская: заметный, естественный, но несколько однообразный. Оценка — 4.
Воронежская: яркий, летний с выраженным земляничным оттенком. Оценка — 5.
Вкус.
Краснодарская: сладкая ягода, но несколько водянистая, хотя и плотная на ощупь. Попадаются безвкусные экземпляры. Оценка — 3,5.
Воронежская: чуть менее сладкая, чем краснодарская, зато и менее водянистая, и более разнообразная во вкусовом отношении. Оценка — 4,5.
Итоговый балл.
Краснодарская — 12,5.
Воронежская — 12,5.
Боевая ничья. Краснодарская клубника куда презентабельней на вид, зато воронежская тоньше по аромату и по главному параметру — вкусу. Строго говоря, тепличным ягодам (а грунтовых еще нет) сложно передать те оттенки лета, за которые мы их и ценим. Резюме будет простое: хотите порадовать себя и близких — покупайте, угощайтесь. Но на «тот самый» вкус не рассчитывайте. Рано.