Что будет с урожаем ягод и фруктов после заморозков

Астраханский фермер Зулкипли Рамазанов в этом году из-за заморозков потерял 50−60 процентов урожая абрикосов, персиков, нектаринов, черешни и вишни. Мороз пришел в самый неподходящий момент — деревья зацвели, только появились завязи — и погубил большую их часть. Впрочем, фермер не отчаивается. «В прошлом году у нас почти весь урожай вымерз, на 99 процентов, а в этом — всего чуть больше половины. Тогда мороз ударил на один день до минус семи градусов. В этом году такого не было, поэтому кое-что уцелело», — говорит Рамазанов.