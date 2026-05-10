Ограничения для проезда большегрузов вводят в Хабаровске

Они будут действовать с 25 мая по 31 августа. Эта мера необходима, чтобы сохранить дороги от разрушения в летний период. При высокой температуре воздуха асфальтобетон буквально плавится, деформируется от высоких нагрузок и в итоге разрушается. Перевозчики уже знают о правилах проезда в предстоящий период. Водители большегрузов, на чьих машинах превышен тоннаж, обязаны перемещаться по городу только в ночное время, когда спадает жара. Но в любом случае им придется получить спецразрешение на проезд через сайт ФКУ «Росдормониторинг».