Глава СПЧ объяснил, как работать с нежелательными университетами США

В Йельском университете (включен в реестр нежелательных организаций), по утверждению Фадеева, есть «специальные курсы по подготовке организаторов цветных революций, там учился Навальный, много кто, и не только граждане России, но и других стран». «Конечно, не надо иметь с ним дело и теперь, когда Йельский университет объявлен нежелательной организацией, и учиться там не надо, и детям туда не надо ехать учиться, надо подумать о том, закончить ли там работать», — призывает Фадеев.