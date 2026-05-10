Глава СПЧ объяснил, как работать с нежелательными университетами США

Включение крупных западных университетов в реестр нежелательных организаций в России вряд ли повлияет на возможность российских ученых знакомиться с результатами проводимых в них исследований, заявил РБК глава СПЧ Валерий Фадеев.
«Нельзя вести дела и проекты с этими организациями, их финансировать или от них получать деньги, вот это предполагает закон», — отметил Фадеев. Но во многих включенных в реестр университетах, например, Стэнфорде (внесен в реестр нежелательных организаций) «не один десяток лауреатов нобелевских премий в самых разных областях», отметил он. «Есть опасения, что нельзя будет ссылаться? Я не думаю, что так может быть, это невозможно, есть научный процесс», — сказал Фадеев. Согласно данным университета, в нем работают 20 нобелевских лауреатов.
В Йельском университете (включен в реестр нежелательных организаций), по утверждению Фадеева, есть «специальные курсы по подготовке организаторов цветных революций, там учился Навальный, много кто, и не только граждане России, но и других стран». «Конечно, не надо иметь с ним дело и теперь, когда Йельский университет объявлен нежелательной организацией, и учиться там не надо, и детям туда не надо ехать учиться, надо подумать о том, закончить ли там работать», — призывает Фадеев.
Однако, считает он, вряд ли возможен запрет на изучение исследований, проводимых в этих университетах: «Да кто ж это может запретить?! Есть список запрещенной литературы, но и там возможны исключения, если это обосновано профессиональной деятельностью».
Глава СПЧ считает, что ссылаться на издания Стэнфорда и других объявленных нежелательными организациями университетов российским ученым возможно: «Если статья опубликована в изданиях Стэнфорда, то надо не полениться и вписать, что университет объявлен нежелательной организацией».
При наличии сомнений «не надо стесняться» проконсультироваться с ФСБ или прокуратурой, сказал глава СПЧ.
Реестр нежелательных организаций ведет Министерство юстиции, с 2023 года в него были включены восемь университетов, шесть из которых расположены в США. Последним по времени, в апреле, нежелательным был объявлен Стэнфордский университет, в марте — университеты Тафтса и Беркли, в январе — Университет Джорджа Вашингтона.
Эксперты, ранее опрошенные РБК, сказали, что для выпускников, которые окончили признанные нежелательными университеты раньше, нет угрозы административного или уголовного преследования. Однако после признания университета нежелательной организацией вступают жесткие ограничения, в том числе запрет на совместные программы, обмен студентами и преподавателями, подписанные соглашения и сетевые публикации, отметила председатель президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.
Йельский университет — один из самых престижных и старейших вузов США. Он известен большим числом выпускников, сыгравших заметную роль в политике, юриспруденции и науке. В их числе — экс-президенты США Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и его жена Хиллари, бывший госсекретарь США. Среди выпускников, преподавателей и исследователей вуза 72 лауреата Нобелевской премии.
Калифорнийский университет в Беркли — один из ведущих исследовательских университетов США. Среди его преподавателей и выпускников 63 лауреата Нобелевской премии.