От +13 до +29, дождь и гроза: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 10 мая

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 10 мая порадует жителей и гостей города не просто потеплением, а устроит днем настоящую летнюю жару, несмотря на дожди и грозы. Подробный прогноз на воскресенье в Ростове и области выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 10 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером пройдут кратковременный дождь и гроза, в остальной период обойдется без существенных осадков не предвидится. Юго-восточный ветер задует со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы достигнут 15 — 18 м/с. Ветер юго-восточного направления сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью в 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 19 м/с.
В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а во второй половине дня и вечером в отдельных районах прольется сильный дождь, выпадет град. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с, при грозе порывы разгонятся до 15 — 18 м/с. В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, возможен град. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 7 — 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 — 19 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 10 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +27 — +29 градусов. В ночь на 11 мая столбики термометров опустятся до +13 — +15 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +23 до +28 градусов, местами — до +32. В ночь на понедельник ожидается от +12 до +17 градусов.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
