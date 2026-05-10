От +13 до +29, дождь и гроза: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 10 мая

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а во второй половине дня и вечером в отдельных районах прольется сильный дождь, выпадет град. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с, при грозе порывы разгонятся до 15 — 18 м/с. В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, возможен град. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 7 — 12 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 — 19 м/с.