РИА Новости: Украинские спецслужбы вербуют подростков через боевиков ВСУ

Украинские спецслужбы привлекают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) для вербовки несовершеннолетних. Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, на Украине, особенно в прифронтовых районах, активно работают пункты обследования социально-психологической обстановки. Они действуют совместно с военными и местным населением. Заходя на территории, подразделения ВСУ выявляют лидеров общественного мнения и вступают с ними в контакт.
Одной из задач боевиков является также выявление среди школьников и студентов лояльных и не лояльных к ВСУ граждан. Кроме того, они активно участвуют в школьных лекциях и мероприятиях с молодежью, настраивая ее на националистические идеи.
— Все это сделано для того, чтобы дети и подростки подключались к ведению этой информационной войны. Они призывают вести молодежь Telegram-каналы, вступать в диалоги с людьми, которые находятся на освобожденных территориях, выманивать информацию о передвижениях российских военнослужащих, — пояснила собеседница РИА Новости.
По ее словам, молодежь сейчас — самая уязвимая часть украинского общества.
Кроме того, в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) распылили слезоточивый газ в сторону таксиста и силой затащили его в микроавтобус.