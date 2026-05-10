Губернатор Глеб Никитин встретился с ветеранами в День Победы

Губернатор пообщался с героями фронта и тыла, отметив важность сохранения их личных историй для будущих поколений.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел традиционную праздничную встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом глава региона сообщил в своем MAX-канале. Участники мероприятия в неформальной обстановке вспомнили боевых товарищей, обсудили насущные вопросы и исполнили песни военных лет.

Глеб Никитин подчеркнул, что ежегодные встречи в теплом кругу стали доброй традицией, которую он всегда ждет с особым чувством. По словам губернатора, мужество ветеранов, работавших у станков и сражавшихся на передовой, является высшим нравственным ориентиром для современников, включая бойцов, выполняющих задачи в наши дни.

В завершение встречи глава региона пожелал героям крепкого здоровья и призвал их продолжать активно рассказывать молодежи о своем опыте. Никитин отметил, что безграничная любовь к Отчизне объединила людей, для которых Нижегородская область стала родным домом, и эта сила остается несломленной.

Ранее губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем победы.