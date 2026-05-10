Главные новости к утру 10 мая

Конфликт России и Украины идет к завершению, заявил Владимир Путин. Президент России также допустил проведение переговоров с Владимиром Зеленским. Он сказал, что встреча станет возможна, если будут достигнуты договоренности о мирном договоре, «который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу».