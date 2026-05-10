«Для недобросовестных кандидатов процесс значительно усложнится»

Теперь за использование гаджета грозит аннулирование результатов и следующий экзамен — не ранее, чем через 12 месяцев. Это касается и уже сданного экзамена, если нарушение выявлено постфактум, и прекращения экзамена непосредственно в момент его проведения. Такое изменение будет способствовать снижению попыток использования средств связи на теории. Полагаю, кандидату будет проще качественнее подготовиться к теоретическому экзамену, чем ждать пересдачи целый год.