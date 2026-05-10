Социолог объяснила важность кино для памяти о Победе

«В то же время, особенно с уходом живых свидетелей, начинают преобладать культурные каналы передачи памяти, например, кино», — сказала она. «И если старшее поколение цитирует “Семнадцать мгновений весны”, то молодежь вспоминает “Т-34”, — продолжила Мацкевич.
Она подчеркнула, что «День Победы, как и прежде, — основа национальной идентичности». «Его значимость устойчива, но требует постоянного “перевода” на язык новых поколений», — заключила ученый.
«Семнадцать мгновений весны» — военная драма о советском разведчике Максиме Исаеве (Макс отто фон Штирлиц) внедрённом в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Снималась с 1971 по 1973 год.
«Т-34» — российский военно-приключенческий боевик 2018 года режиссёра Алексея Сидорова.