Социолог объяснила важность кино для памяти о Победе

РИА Новости: кино является элементом передачи памяти о Дне Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич объяснила РИА Новости, почему в контексте Дня Победы старшее поколение цитирует «Семнадцать мгновений весны», а молодежь фильм «Т-34».

«В то же время, особенно с уходом живых свидетелей, начинают преобладать культурные каналы передачи памяти, например, кино», — сказала она. «И если старшее поколение цитирует “Семнадцать мгновений весны”, то молодежь вспоминает “Т-34”, — продолжила Мацкевич.

Она подчеркнула, что «День Победы, как и прежде, — основа национальной идентичности». «Его значимость устойчива, но требует постоянного “перевода” на язык новых поколений», — заключила ученый.

«Семнадцать мгновений весны» — военная драма о советском разведчике Максиме Исаеве (Макс отто фон Штирлиц) внедрённом в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Снималась с 1971 по 1973 год.

«Т-34» — российский военно-приключенческий боевик 2018 года режиссёра Алексея Сидорова.