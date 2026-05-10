Народные приметы на 11 мая: чего нельзя делать на Березосок?

11 мая верующие вспоминают мученика Максима, в народном календаре — Максимов день или Березосок. На Руси в этот день было не принято есть мед, принимать подарки и спать головой к окну. Расскажем, как вели себя наши предки 11 мая, чтобы отвести от дома беду и не лишиться удачи.
Народные приметы на 11 мая: что нельзя делать.
Максимов день на Руси считался неподходящим для признаний в любви и свиданий. Поговаривали, якобы пару, которая сложится 11 мая, будет ждать много препятствий на пути к алтарю. Вероятно, против отношений молодых будут родственники: они сделают все возможное, чтобы разлучить влюбленных.
Не годится дата и для свадьбы. Даже если парень и девушка давно вместе и успели проверить чувства, в этот день заключать брак все же не стоит. В противном случае, в семье будут постоянные скандалы из-за нехватки денег или измен.
Строго-настрого в давние времена в Максимов день запрещалось есть мед и потчевать им кого-либо. Якобы неприятности прилипнут к сладкоежке, да так, что год от них не избавишься.
Девушкам на выданье не разрешалось смотреться в зеркало с распущенными волосами. Существовало поверье, что так их красоту и молодость может похитить нечисть.
Детей в этот день нельзя ни минуты оставлять без присмотра, предупреждали наши пращуры. Бытовало мнение, что ребенок может получить травму.
Не стоит хвастаться своими доходами или рассказывать кому-либо о планах, касающихся крупных покупок. Есть вероятность сглаза, из-за которого можно лишиться всех накоплений и попасть в долговую яму.
Под запретом в этот день у наших предков была уборка и прочие домашние дела. Работать разрешалось, но только на свежем воздухе. Крестьяне были заняты посадками растений в полях и огородах.
Если верите в приметы, 10 мая не ложитесь спать головой к окну. В старину считали, что из-за этого головные боли замучают и кошмары будут сниться.
Не рекомендуется принимать подарки без повода. На них может быть порча.
Народные приметы на 11 мая: что можно делать.
Наши предки в этот день собирали березовый сок, веря в его чудодейственные свойства. Им отпаивали хворых в надежде на исцеление, давали его детям, чтобы те росли крепкими, наливали старикам, чтобы они сохраняли бодрость и ясность ума. Неудивительно, что второе название даты — Березосок.
На промысел народ отправлялся в рощи. Добывали сок из деревьев, которые растут группами, а вот одинокие березы не трогали. В стародавние времена бытовало мнение, что в таких березах-одиночках прячутся неупокоенные души.
День подходит для труда на земле. Можно заняться посадками в огороде или переместить домашние растения в новые горшки. Чтобы урожай был хороший, люди на Руси старались плотно пообедать. На столе обязательно присутствовали блюда из капусты.
Можно сходить в баню, только сделать это нужно до вечера. В темное время суток там будет хозяйничать злой дух — Банник.
В ночь с 10 на 11 мая снятся вещие сны. Сбываются они не сразу: придется ждать две — три недели.
Девушки, мечтающие о замужестве, завязывали на березах красные ленты и читали специальные наговоры. Они верили, что этот обряд приблизит знакомство с достойным кавалером, а там и сватовство не за горами.
Народные приметы о погоде на 11 мая.
Безоблачный день указывает на то, что лето будет жарким.
Дождь с утра предупреждает, что следующая неделя окажется «мокрой».
Если звезды в ночном небе сияют ярче обычного, на следующий день будет гроза.
Кваканье лягушек — предвестник ненастья.
Если утром 11 мая трава сухая, к вечеру пойдет ливень.
Бабочки попрятались? Надвигается сильный ветер.
Именинники 11 мая.
В этот день именины празднуют Виталий, Евсевий, Кирилл, Максим и Януарий.