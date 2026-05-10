«Воинский эшелон» ожидают под Волгоградом 10 мая

Сегодня, 10 мая, в Петров Вал Камышинского района Волгоградской области прибывает «Воинский эшелон». Поезд ожидают в 10−00 ч.

По информации администрации Камышинского района, у жителей Камышина будет возможность побывать в Петровом Вале. С городской автостанции на ул. Волгоградской 10 мая организуют два бесплатных рейса. Можно будет добраться до Петрова Вала в 10 часов и обратно в 11.30 — первым рейсом. И в 11.30 — до Петрова Вала и в 13.30 — обратно — вторым рейсом.

Передвижная выставка военной техники будет работать до 14−00 ч. В состав «Воинского эшелона» входят 2 действующих паровоза, 5 платформ с образцами военной техники времён Великой Отечественной войны, сценическая платформа, вагон-теплушка и вагон-музей с выставкой.

Напомним, в этом году «Воинский эшелон» сделает единственную остановку в Волгоградской области. Все предшествующие дни состав курсировал на территории Саратовской области.