Эксперт Топычканов: Индия может взять пример с российских космических станций

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Индия при создании собственной орбитальной станции может взять за образец российские станции «Салют» и «Мир» или сегменты Международной космической станции (МКС), другой альтернативы у нее нет. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Петр Топычканов.
«Я думаю, что по большому счету у Индии нет другого пути, потому что сложно создавать что-то новое и исключительно индийское, не учитывающее те достижения, которые добились Советский Союз и Россия. Посмотрите, например, на китайскую станцию “Тяньгун”. Она тоже во многом повторяет опыт станций “Мир” или тех сегментов, которые существуют на МКС. Исходя из этого, у Индии просто нет другого пути, кроме как использовать опыт станции “Мир” и сегментов МКС», — поделился эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.
Топычканов также отметил, что опыт Индии в выводе тяжелого космического аппарата пока все еще ограничен, так как это новая технология для страны. «Понятно, здесь она заинтересована в сотрудничестве с нами», — подчеркнул эксперт.
По его словам, важным аспектом сотрудничества также могла бы стать подготовка космонавтов к длительному нахождению в космосе, так как в это сфере у России есть уникальный опыт.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.