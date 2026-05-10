В мероприятиях к 9 Мая поучаствовали 183 тысячи омичей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что накануне в праздничных мероприятиях ко Дню Победы поучаствовало более 183 тыс. омичей. Торжество прошло без происшествий.
«Спасибо сотрудникам правоохранительных органов и МЧС, народным дружинам, медикам, волонтёрам, артистам, творческим коллективам и всем, кто сделал праздник безопасным, комфортным и интересным для омичей и гостей нашего региона», — написал глава региона.
Тысячи горожан 9 мая вышли на улицы, чтобы почтить память героев, отстоявших свободу и независимость нашей страны. Атмосфера праздника и единства охватила весь город — от исторического центра до парков и тематических площадок.
