В Шарыповском округе дети ради забавы устроили пожар в дачном сообществе

В Красноярском крае полицейские задержали двух братьев, причастных к поджогу сухой травы в селе Дубинино.

Трава горела на территории дачного кооператива. Площадь пожара составила более 50 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили возгорание, пострадавших нет.

«Полицейские установили причастных к поджогу: ими оказались два брата 8 и 10 лет. Несовершеннолетние пояснили, что подожгли траву ради забавы, а когда не смогли потушить огонь самостоятельно, побежали рассказывать матери, которая вызвала пожарных», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские провели проверку, материалы которой направят в противопожарную службу. Также действия школьников рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции призывают граждан поговорить со своими детьми о недопустимости игр с огнем. Детская шалость может обернуться трагедией, в которой могут пострадать сами несовершеннолетние.