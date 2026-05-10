В СФ рассказали о схеме мошенничества с проверочным кодом Captcha

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мошенники все чаще используют схему с кодом Captcha для кражи данных — пользователю вместо привычного выбора картинок или ввода текста предлагается открыть дополнительное окно и подтвердить запуск вредоносной программы. После этого злоумышленники получают доступ к информации на устройстве, сообщил в беседе с ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Эта схема, по словам сенатора, набирает популярность, поскольку обычно проверка Captcha не вызывает подозрений: пользователь воспринимает ее как техническую формальность и быстро выполняет то, что написано на экране.
«Человек попадает на сайт и видит окно, похожее на обычную проверку. Но вместо выбора картинок или ввода текста ему предлагают выполнить действия на устройстве: нажать определенные клавиши, открыть дополнительное окно и подтвердить запуск сомнительной программы. Формально это подается как проверка, но на деле пользователь сам запускает вредоносный код. После этого злоумышленники могут получить доступ к данным на устройстве: паролям, аккаунтам, банковской информации и другим персональным сведениям», — сказал Шейкин.
Чтобы не попасться на данную уловку важно помнить, что в настоящей Captcha не требуется выходить за пределы страницы, открывать новые окна, нажимать специальные комбинации клавиш, копировать и вставлять команды или запускать что-либо на компьютере, объяснил сенатор.
«Если “проверка” предлагает сделать именно это — перед вами не Captcha, а попытка заражения устройства. В такой ситуации нужно сразу закрыть страницу и не выполнять никаких инструкций. Современные мошенники все чаще используют не страх, а доверие к знакомым действиям в цифровой среде», — подчеркнул он.