Паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые открывается 10 мая

С сегодняшнего дня, 10 мая, в Татарстане начинает работу паромная переправа между Зеленодольском и селом Нижние Вязовые. Первый рейс отправится в 8:00 утра.
Для пассажиров установлены следующие цены: билет для взрослого стоит 50 рублей, для детей от 6 до 10 лет — 25 рублей. Детей младше 6 лет перевозят бесплатно, сообщается в официальной группе переправы в соцсетях.
Владельцы легковых автомобилей заплатят за переправу от 400 до 500 рублей в зависимости от веса и длины машины. Мотоциклы и мотороллеры без коляски обойдутся в 250 рублей, с коляской или квадроциклы — в 300 рублей.
Для грузового транспорта тарифы варьируются от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от грузоподъёмности и длины. Автобусы перевезут за 700−1650 рублей, тракторы — за 800−1800 рублей, автокраны — за 3,5−6 тысяч рублей. Перевозка спецгрузов стоит 22 тысячи рублей. Также можно транспортировать груз отдельно от машины — 300 рублей за тонну.