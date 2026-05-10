Эксперт Титов рассказал, для кого наиболее опасен укус гадюки

Распространенное мнение о весенней агрессивности гадюк сильно преувеличено, отметил эксперт. В начале апреля змеи только выходят из спячки и еще не вполне активны, именно поэтому человек может подойти к ним слишком близко или случайно наступить. В период размножения гадюки ведут себя спокойно и не преследуют людей, а кусают исключительно в целях самозащиты.