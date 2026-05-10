Эксперт Титов рассказал, для кого наиболее опасен укус гадюки

НОВОСИБИРСК, 10 мая. /ТАСС/. Укус гадюки наиболее опасен для детей и аллергиков, тогда как смертельные случаи среди взрослых крайне редки — тяжесть последствий зависит от массы тела и индивидуальной реакции организма, сообщил ТАСС главный герпетолог Сибирского серпентария Игорь Титов.
«Смерть от укуса — очень редкий случай, такое может произойти с аллергиком. Опасен укус для детей. А само действие яда пропорционально массе укушенного», — сказал он.
Распространенное мнение о весенней агрессивности гадюк сильно преувеличено, отметил эксперт. В начале апреля змеи только выходят из спячки и еще не вполне активны, именно поэтому человек может подойти к ним слишком близко или случайно наступить. В период размножения гадюки ведут себя спокойно и не преследуют людей, а кусают исключительно в целях самозащиты.
«В период размножения гадюки ведут себя адекватно и за людьми не гоняются», — пояснил Титов.
Герпетолог добавил, что змеи попадают на дачные участки случайно.