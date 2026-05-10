Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Титов рассказал, для кого наиболее опасен укус гадюки

В зоне риска дети и аллергики, сообщил главный герпетолог Сибирского серпентария.

НОВОСИБИРСК, 10 мая. /ТАСС/. Укус гадюки наиболее опасен для детей и аллергиков, тогда как смертельные случаи среди взрослых крайне редки — тяжесть последствий зависит от массы тела и индивидуальной реакции организма, сообщил ТАСС главный герпетолог Сибирского серпентария Игорь Титов.

«Смерть от укуса — очень редкий случай, такое может произойти с аллергиком. Опасен укус для детей. А само действие яда пропорционально массе укушенного», — сказал он.

Распространенное мнение о весенней агрессивности гадюк сильно преувеличено, отметил эксперт. В начале апреля змеи только выходят из спячки и еще не вполне активны, именно поэтому человек может подойти к ним слишком близко или случайно наступить. В период размножения гадюки ведут себя спокойно и не преследуют людей, а кусают исключительно в целях самозащиты.

«В период размножения гадюки ведут себя адекватно и за людьми не гоняются», — пояснил Титов.

Герпетолог добавил, что змеи попадают на дачные участки случайно.