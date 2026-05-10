Запрет на посещение лесов ввели пять округов Челябинской области

«В Кунашакском, Еткульском, Кизильском, Сосновском и Красноармейском муниципальных округах объявлен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для оперативного выявления лесных пожаров в регионе используются 110 видеокамер с искусственным интеллектом и семь беспилотников.
По данным Челябинского ЦГМС, 10 мая в северной половине местами, а 11 и 12 мая в большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше