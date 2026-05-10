Красноярцам рассказали, как начать дачный сезон без вреда для здоровья

На майских праздниках многие начинают дачный сезон. В Роспотребнадзоре Красноярского края советуют плавно входить в рабочий ритм, чтобы отдых за городом не отразился на здоровье. «После зимы организм ослаблен и не готов к интенсивным нагрузкам. Не стоит сразу браться за тяжёлую работу — это может привести к резкому скачку давления и даже к инфаркту или инсульту. Начните с простых дел, чередуя их с отдыхом. Лучше всего за 2−3 недели до начала сезона добавить в распорядок прогулки, лёгкую гимнастику, приседания и наклоны», — советуют специалисты Роспотребнадзора. Долгая работа в наклон — прямой путь к болям в пояснице, варикозу и даже инсульту. Используйте небольшую скамеечку или табурет, чтобы работать сидя, а при необходимости часто наклоняться — лучше приседайте на корточки, а не сгибайте спину. Для переноски тяжестей используйте садовую тачку или тележку. Не наполняйте вёдра и лейки до краёв — достаточно наполовину. Поднимая что-то тяжёлое, присядьте на корточки с прямой спиной — так нагрузка распределится безопаснее. Расслабляться после работы с помощью спиртного опасно: это может вызвать спазм сосудов и скачок давления. Лучше выпейте травяной чай, морс или просто воду. Весеннее солнце обманчиво — даже полчаса на грядке могут привести к ожогу. Начинайте с 10-минутных солнечных ванн, постепенно увеличивая время. В самые жаркие часы (с 12:00 до 16:00) работайте в светлой одежде с длинными рукавами и головном уборе. Не забывайте про солнцезащитный крем. Людям с гипертонией особенно важно избегать долгого пребывания на солнце. Если вы принимаете препараты по назначению врача, обязательно возьмите их с собой на дачу. Физическая нагрузка и смена обстановки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Работайте в удовольствие и будьте здоровы!