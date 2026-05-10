Названы единые сроки подачи документов во все университеты России в 2026 году

В Министерстве науки и высшего образования РФ официально объявили дату старта приемной кампании в этом году. Подавать документы во все отечественные университеты абитуриенты смогут с 20 июня.
«В соответствии с действующим порядком приема в российские университеты, при поступлении на все уровни высшего образования начало приема заявлений и документов происходит в единый день — 20 июня», — цитирует ТАСС представителей министерства.
Дедлайны приема различаются в зависимости от формы обучения и уровня образования. Так, заявления на бюджетные места принимаются в промежутке с 10 по 20 июля. Те, кто планирует учиться платно, могут подать документы не позднее 20 сентября.
Отдельные сроки установлены для магистратуры и специализированных программ высшего образования на бюджетной основе. Для этих категорий крайняя дата подачи заявлений — 20 августа.
