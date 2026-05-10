Болельщики "Славии" выбежали на поле и напали на футболистов "Спарты"

ПРАГА, 10 мая. /ТАСС/. Болельщики «Славии» выбежали на поле с пиротехникой и напали на игроков «Спарты» во время домашнего матча чемпионата Чехии по футболу. Об этом сообщил портал Idnes.
Инцидент случился в конце встречи при счете 3:2 в пользу «Славии», которая благодаря победе могла стать чемпионом страны. Из-за случившегося главный арбитр приостановил игру, которая впоследствии не была завершена, поскольку футболисты «Спарты» отказались ее возобновлять.
По информации источника, теперь «Славии» грозит техническое поражение со счетом 0:3. В таком случае сохранится интрига в чемпионате, поскольку «Спарта», которую признают победителем матча, будет отставать от лидера турнирной таблицы на 5 очков за 3 тура до завершения чемпионата.