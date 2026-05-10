Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщики "Славии" выбежали на поле и напали на футболистов "Спарты"

"Славии" грозит техническое поражение.

ПРАГА, 10 мая. /ТАСС/. Болельщики «Славии» выбежали на поле с пиротехникой и напали на игроков «Спарты» во время домашнего матча чемпионата Чехии по футболу. Об этом сообщил портал Idnes.

Инцидент случился в конце встречи при счете 3:2 в пользу «Славии», которая благодаря победе могла стать чемпионом страны. Из-за случившегося главный арбитр приостановил игру, которая впоследствии не была завершена, поскольку футболисты «Спарты» отказались ее возобновлять.

По информации источника, теперь «Славии» грозит техническое поражение со счетом 0:3. В таком случае сохранится интрига в чемпионате, поскольку «Спарта», которую признают победителем матча, будет отставать от лидера турнирной таблицы на 5 очков за 3 тура до завершения чемпионата.