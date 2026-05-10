Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области подтвердили первый случай подозрения на клещевой энцефалит

С начала эпидсезона 1809 жителей обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области подтвердили первый случай подозрения на клещевой энцефалит. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора региона, из 1195 исследованных паразитов 315 оказались носителями боррелиоза, 4 — вируса энцефалита, а 54 — других инфекций.

— Всего с начала эпидсезона 1809 жителей Приангарья обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей, — уточнили в ведомстве.

Клещи активно действуют в Шелеховском, Иркутском, Ольхонском, Усольском, Эхирит-Булагатском, Боханском, Нижнеудинском, Заларинском, Слюдянском, Усть-Удинском, Баяндаевском, Куйтунском, Осинском районах, а также в Иркутске и Ангарском городском округе.

На сегодняшний день в регионе обработано 807,5 гектаров, включая 550,8 га в Иркутске и 256,7 га в других районах области. Всего в этом году планируется провести акарицидные обработки на площади 3100 гектаров.