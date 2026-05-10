Дмитрий Демешин и командование ВВО возложили цветы к Вечному огню

На Мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Хабаровске прошла церемония возложения венка и цветов в память о героях-дальневосточниках. В памятном мероприятии приняли участие руководство региона, офицеры Восточного военного округа и общественность. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в церемонии участвовали губернатор края Дмитрий Демешин и генерал-лейтенант Михаил Носулев. Также дань уважения воинам отдали представители силовых ведомств, сотрудники краевой администрации, ветераны и представители молодежных объединений. Участники церемонии почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. Финальным аккордом мероприятия стало прохождение роты почетного караула под аккомпанемент военного оркестра штаба ВВО.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru