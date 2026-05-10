Дмитрий Демешин и командование ВВО возложили цветы к Вечному огню

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в церемонии участвовали губернатор края Дмитрий Демешин и генерал-лейтенант Михаил Носулев. Также дань уважения воинам отдали представители силовых ведомств, сотрудники краевой администрации, ветераны и представители молодежных объединений. Участники церемонии почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. Финальным аккордом мероприятия стало прохождение роты почетного караула под аккомпанемент военного оркестра штаба ВВО.