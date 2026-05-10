Казахстан и Азербайджан готовятся создать совместное предприятие по дноуглублению Каспия

Астана. 9 мая. КазТАГ — Казахстан и Азербайджан готовятся создать совместное предприятие по дноуглублению Каспийского моря в рамках развития Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ), передает корреспондент агентства.

«Проект охватывает вопросы взаимных обязательств по обеспечению пропускной способности ТМТМ, создания совместного предприятия по дноуглублению для поддержания глубин в портах, первоочередного обслуживания в портах линейных судов сторон, установления сквозных тарифов по ТМТМ, применения по железнодорожно-водному сообщению единого документа, предоставления единым логистическим оператором комплекса услуг по принципу “одного окна”, цифровизации перевозочных процессов, повышения уровня безопасности и устойчивости перевозок, обеспечения соблюдения сроков доставки и так далее», — говорится в описании к проекту постановления правительства Казахстана «О подписании соглашения о сотрудничестве по развитию Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор)».

Отмечается, что проект разработан во исполнение поручения главы государства по итогам его визита в Азербайджан 11—12 марта 2024 года.

«Проект направлен на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Результаты от принятия проекта ожидаются после вступления соглашения в силу», — сказано в документе.