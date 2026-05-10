Хабаровским бойцам СВО предложили выдавать деньги вместо земельного участка

В Хабаровском крае могут появиться два важных изменения в земельном законодательстве, касающихся участников специальной военной операции и их семей. Комитет по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры краевой Закдумы рассмотрел поправки в региональный закон о регулировании земельных отношений и рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Суть проста: тем, кому положен бесплатный участок, предложат альтернативу деньгами, а семьи погибших бойцов получат долгожданную правовую справедливость.
Первое нововведение — возможность получить денежную выплату вместо надела. Размер компенсации составит 100 тысяч рублей. Решение продиктовано суровой реальностью: свободных земель, пригодных для строительства, в регионе катастрофически не хватает, и очередь из льготников растет быстрее, чем удается формировать новые участки.
Единовременная выплата, пусть и скромная по нынешним ценам, хотя бы даст людям выбор: ждать годами неизвестно чего или взять деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. Если законопроект пройдет все чтения, новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Второе, не менее важное изменение касается семей погибших бойцов, которые не состояли в официальном браке. Сегодня такие вдовы и дети остаются за бортом многих мер поддержки просто потому, что штамп в паспорте отсутствовал. Законопроект предлагает восстановить справедливость: к членам семьи участника СВО приравняют фактических супругов, если они прожили вместе не менее трех лет и у них есть общий несовершеннолетний ребенок.
Факт совместного проживания и ведения хозяйства нужно будет подтвердить в суде. Процедура не самая простая, но хотя бы теперь у таких семей появится законный механизм.
Поправки уже получили поддержку профильного комитета, и теперь слово за депутатами.