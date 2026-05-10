Эндокринолог объяснила, почему весной хочется влюбляться и откуда берется прилив сил

Весеннее оживление, рост энергии и усиление эмоциональной восприимчивости имеют под собой конкретные физиологические процессы. О том, как смена сезона влияет на гормональную систему человека и поведение, рассказала врач-эндокринолог в беседе с «Известиями».
Сезонные изменения в организме напрямую связаны с увеличением светового дня — ключевым биологическим фактором, регулирующим биоритмы. С уменьшением выработки мелатонина снижается сонливость, а рост серотонина улучшает настроение и устойчивость к стрессу. Также активизируется гипоталамус, повышая общий тонус организма.
«Организм реагирует на изменение фотопериода, и это отражается на гормональном фоне, — пояснила специалист. — Весна не создает искусственного всплеска эмоций, она скорее убирает зимнее торможение организма и делает нас более восприимчивыми к внешним стимулам».
Тепло способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения, что снижает энергозатраты организма и способствует росту физической и социальной активности. Весной наблюдается не столько пик гормональной активности, сколько поведенческая активация: повышение общительности, инициативности и стремления к новым знакомствам. У мужчин изменения чаще выражаются в снижении стресса и росте инициативности, у женщин — в циклических колебаниях уровня эстрогенов.
Ощущение «влюбленности», как объясняет врач, связано с работой нейромедиаторов — дофамина, норадреналина и других веществ, отвечающих за систему вознаграждения мозга. Весенние условия создают благоприятный фон для их активации.
