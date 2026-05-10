35 тысяч якутян прошли «Бессмертным полком» в День Победы

К шествию присоединился глава Якутии Айсен Николаев. Он пронёс в руках фото своего деда — Андрея Титовича Титарова, героически защищавшего Сталинград. По словам главы региона, сколько бы лет ни прошло, память о войне продолжает жить в сердце каждого россиянина. Он подчеркнул, что в каждой семье с глубоким уважением и искренней благодарностью вспоминают своих родных — воевавших на фронте и тех, кто самоотверженно трудился в тылу. Айсен Николаев отметил, что сегодня в колонне «Бессмертного полка» более 35 тысяч жителей Якутска с гордостью несли портреты своих прадедов, дедов, матерей, бабушек, братьев и сестёр, каждый из которых внёс свой вклад в общую Победу. Он уточнил, что его дед Андрей Титович Титаров был пулемётчиком 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 66-й армии Донского фронта и участвовал в героической обороне Сталинграда.