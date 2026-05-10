35 тысяч якутян прошли «Бессмертным полком» в День Победы

В Якутске 9 мая, когда страна отмечала 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, акция «Бессмертный полк» собрала более 35 тысяч участников. Десятки тысяч жителей столицы республики вышли на улицы города в очном формате, неся портреты своих родных — фронтовиков, тружеников тыла и всех тех, кто своим ратным подвигом и самоотверженным трудом приближал великую Победу.
К шествию присоединился глава Якутии Айсен Николаев. Он пронёс в руках фото своего деда — Андрея Титовича Титарова, героически защищавшего Сталинград. По словам главы региона, сколько бы лет ни прошло, память о войне продолжает жить в сердце каждого россиянина. Он подчеркнул, что в каждой семье с глубоким уважением и искренней благодарностью вспоминают своих родных — воевавших на фронте и тех, кто самоотверженно трудился в тылу. Айсен Николаев отметил, что сегодня в колонне «Бессмертного полка» более 35 тысяч жителей Якутска с гордостью несли портреты своих прадедов, дедов, матерей, бабушек, братьев и сестёр, каждый из которых внёс свой вклад в общую Победу. Он уточнил, что его дед Андрей Титович Титаров был пулемётчиком 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 66-й армии Донского фронта и участвовал в героической обороне Сталинграда.
Праздничные мероприятия в Якутске стартовали на площади Победы, где состоялась церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», а затем прошёл торжественный митинг в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и военно-патриотическое шествие.
Акция «Бессмертный полк» — это всенародное шествие памяти, приуроченное к ключевым датам Великой Отечественной войны. Ежегодно жители всех регионов страны выходят на улицы с фотографиями своих родственников: воинов, тружеников тыла и всех, кто своим трудом и подвигом приближал долгожданную Победу. История этого движения началась в 2007 году в Тюмени, где тогда прошло шествие под названием «Парад победителей», а с 2015 года акция официально приобрела общероссийский статус.