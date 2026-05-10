Челябинцам напомнили, что 19 мая свыше 1,2 тыс. домов останутся без горячей воды

Первый этап гидравлических испытаний затронет все районы — отключат 1233 жилых дома, 84 детсада, 87 учебных заведений и 24 лечебных учреждения.
Испытания проводят каждое лето, чтобы выявить слабые участки сетей и заменить их до зимы. Продлится опрессовка по 2 июня.
Подробный перечень многоквартирных домов, социальных объектов, организаций размещается за десять рабочих дней до начала испытаний.
Первый этап — с 19 мая по 2 июня:
Калининский район.
Курчатовский район.
Ленинский район.
Тракторозаводский район.
Центральный район.
Металлургический район.
Советский район.