Отдых компанией в Крыму: куда едут россияне и сколько это стоит

«На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями. Второе место делят Казань и Сочи, собравшие по 6% бронирований. На третьем месте Москва, за которой 5% “компанейских” бронирований в мае», — сказано в сообщении.
В Питере средняя стоимость размещения обойдется в 6640 рублей в сутки, в Казани — в 7927, в Сочи за ночевку в отеле в среднем просят 5302 рубля, а в Москве — 7479.
Также в рейтинге оказались крымские курорты Ялта и Судак. В курортной столице Крыма туристы в среднем останавливаются на 4 ночи со средней ценой за сутки в 7061 рубль, в Судаке — на 3 ночи, в среднем за 4737 рублей.
Также в десятку лидеров вошли Краснодар — 4904 рубля за номер, Кисловодск — 5900 рублей, Калининград и Геленджик — 5998 и 5375 рублей соответственно.
Ялта также заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил. Ру.