Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдых компанией в Крыму: куда едут россияне и сколько это стоит

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Судак и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил. Ру.

Источник: РИА "Новости"

«На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями. Второе место делят Казань и Сочи, собравшие по 6% бронирований. На третьем месте Москва, за которой 5% “компанейских” бронирований в мае», — сказано в сообщении.

В Питере средняя стоимость размещения обойдется в 6640 рублей в сутки, в Казани — в 7927, в Сочи за ночевку в отеле в среднем просят 5302 рубля, а в Москве — 7479.

Также в рейтинге оказались крымские курорты Ялта и Судак. В курортной столице Крыма туристы в среднем останавливаются на 4 ночи со средней ценой за сутки в 7061 рубль, в Судаке — на 3 ночи, в среднем за 4737 рублей.

Также в десятку лидеров вошли Краснодар — 4904 рубля за номер, Кисловодск — 5900 рублей, Калининград и Геленджик — 5998 и 5375 рублей соответственно.

Ялта также заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил. Ру.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше