Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после коллапса

Работа воздушной гавани Волгограда налаживается после авиаколлапса. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день, 10 мая, судя по данным электронного табло, в аэропорту не фиксируется задержек рейсов. Самолеты московского и питерского направлений будут приземляться и вылетать согласно расписанию.

Напомним, ранее сообщалось о массовой отмене рейсов в аэропортах 12 городах. Это произошло из-за попадания дронов ВСУ в здание филиала «Аэронавигации Юга России». Работа аэропортов могла быть парализована до 12 мая, однако специалисты наладили функционирование аэронавигационного оборудования гораздо раньше.

Тем не менее без отмены и задержек рейсов, в том числе в аэропорту «Сталинград», не обошлось. На помощь пришли железнодорожники, которые организовали дополнительные поезда на популярных направлениях.