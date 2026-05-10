В апреле 2026 жители Дона назвали своих детей необычными именами

В апреле жители Дона назвали своих детей необычными именами. Информация представлена в аналитическом реестре ЗАГС.
Лидерами рейтинга остались проверенные временем имена. Среди девочек наиболее востребованы София, Мария, Ева, Варвара и Анна. Мальчикам чаще дают имена Михаил, Александр, Артём, Иван и Матвей.
Самым необычным женским именем стало Ильвира (в трактовках: «защищающая», «вечная жизнь»). Также среди редких вариантов — Айсун, Эсра, Бэлаа и Беатрис. Из мужских имён наименее распространённым стал Умид (в переводе — «надежда», «стремление к цели»). В список редких также вошли Дарий, Ильдар, Аветик и Салмон.