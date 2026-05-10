В Свердловской области начались тотальные проверки водителей на трезвость

Свердловская Госавтоинспекция приступила к тотальным проверкам водителей на трезвость.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области стартовали тотальные проверки водителей на трезвость. Они продлятся до 11 мая. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.

— На всей территории региона к рейдам привлечены усиленные экипажи ДПС и сотрудники областного управления. Под контролем — крупные города и отдаленные населенные пункты, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением права управления на срок до двух лет либо административный арест до 15 суток.

— Если вы стали свидетелем того, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Не передавайте ключи лицам с признаками опьянения. Не допускайте их к управлению, — добавляют в ведомстве.

Напомним, в Екатеринбурге на майских праздниках поймали больше 20 пьяных водителей. Проверки проходили с 1 по 4 мая в рамках мероприятия «Безопасная дорога».