В Свердловской области начались тотальные проверки водителей на трезвость

В Свердловской области стартовали тотальные проверки водителей на трезвость. Они продлятся до 11 мая. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.
— На всей территории региона к рейдам привлечены усиленные экипажи ДПС и сотрудники областного управления. Под контролем — крупные города и отдаленные населенные пункты, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере 45 000 рублей с лишением права управления на срок до двух лет либо административный арест до 15 суток.
— Если вы стали свидетелем того, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Не передавайте ключи лицам с признаками опьянения. Не допускайте их к управлению, — добавляют в ведомстве.
Напомним, в Екатеринбурге на майских праздниках поймали больше 20 пьяных водителей. Проверки проходили с 1 по 4 мая в рамках мероприятия «Безопасная дорога».