Сенатор Шейкин: мошенники используют схему с Captcha для кражи данных

Мошенники начали чаще использовать поддельную Captcha для кражи данных пользователей. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По его словам, схема выглядит как обычная проверка на сайте. Но вместо выбора картинок или ввода текста человеку предлагают открыть дополнительное окно, нажать определенные клавиши или подтвердить запуск сомнительной программы.
«Формально это подается как проверка, но на деле пользователь сам запускает вредоносный код. После этого злоумышленники могут получить доступ к данным на устройстве: паролям, аккаунтам, банковской информации и другим персональным сведениям», — сказал Шейкин.
Сенатор подчеркнул, что настоящая Captcha не требует выходить за пределы страницы, запускать программы, копировать команды или нажимать специальные комбинации клавиш. Если «проверка» просит сделать именно это, страницу нужно сразу закрыть и не выполнять инструкции.
«Современные мошенники все чаще используют не страх, а доверие к знакомым действиям в цифровой среде», — подчеркнул он.
Ранее заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов рассказал, что мошенники чаще всего давят на страх, раздражение, невнимательность, жадность, желание помочь и любопытство. По его словам, эффект усиливают срочностью и авторитетом, из-за чего люди совершают действия автоматически. Основной защитой остаются внимательность и цифровая грамотность.