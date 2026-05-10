Судно MV Hondius с инфицированными хантавирусом прибыло к берегам Канарских островов

Министерство обороны Испании перевезет 14 граждан королевства с Канарских островов в больницу Мадрида, где их ждет карантин. Предположительно, они покинут борт первыми. Специально для этого случая местные разработали специальный протокол для эвакуации людей. Местных жителей заверили, что прибытие MV Hondius не создает риска для них. После завершения эвакуации судно с примерно 30 членами экипажа отправится в Нидерланды на дезинфекцию.