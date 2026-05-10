Судно MV Hondius с инфицированными хантавирусом прибыло к берегам Канарских островов

По данным портала VesselFinder, лайнер, MV Hondius, где вспыхнула инфекция хантавируса, уже ошвартовался у берегов Канарских островов. Пассажиры останутся на судне до прибытия репатриационных рейсов.
Министерство обороны Испании перевезет 14 граждан королевства с Канарских островов в больницу Мадрида, где их ждет карантин. Предположительно, они покинут борт первыми. Специально для этого случая местные разработали специальный протокол для эвакуации людей. Местных жителей заверили, что прибытие MV Hondius не создает риска для них. После завершения эвакуации судно с примерно 30 членами экипажа отправится в Нидерланды на дезинфекцию.
Напомним, что хантавирус выявили у восьми человек на борту. Трое пассажиров скончались, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. На борту находятся граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один россиянин входит в состав экипажа.
