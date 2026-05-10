Белорусский врач назвала распространенные ошибки дачников, которые ведут к радикулиту, вывихам и другим болезням

Белорусский инструктор-валеолог отдела общественного здоровья Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юлия Климченко назвала изданию «Мiнская праўда» популярные ошибки дачников, которые ведут к болезням.
Главной ошибкой белорусских дачников, обращает внимание врач, является резкий старт после зимы. Специалист рекомендует проводить разминку, которая состоит из неглубоких наклонов, поворотов корпуса, динамических упражнений. К примеру, это может быть ходьба на месте с высоким подъемом ног.
Нагрузку следует увеличивать постепенно, разбивать работу на небольшие блоки, а также чередовать ее с отдыхом. Чтобы защитить суставы и спину нужно пользоваться эргономичными инструментами и фиксирующими приспособлениями.
— Избегайте длительного пребывания в положениях с наклоном головы вниз или сидением на корточках — это может вызвать колебания артериального давления. Прополку лучше делать сидя на скамейке или на коленях, используя наколенники или специальный коврик, — советует валеолог.
Дачникам, у которых есть проблемы с венами на ногах, специалист рекомендует надевать компрессионные чулки или гольфы. Для перемещения тяжестей следует обязательно пользоваться тележкой или же тачкой.
— Когда поднимаете что-то тяжелое, присядьте, а затем, выпрямляясь, держите спину ровной, — замечает Юлия Климченко.
Вместе с тем белорусам нужно быть внимательными и с удобрениями. Врач не советует распылять химикаты в жаркую погоду. Так, чем выше температура воздуха, тем интенсивнее будут испаряться яды. Потому медик рекомендует использовать специальный ополаскиватель, а не веник с ведром. Что касается обработки деревьев, то лучше всего это делать со стремянки. Важно использовать и средства индивидуальной защиты: респиратор или марлевую повязку, резиновые перчатки, одежду с длинными рукавами.
Перед выходом на природу дачникам нужно обязательно пользоваться репеллентами против клещей, носить головной убор и закрытую одежду. На участке необходимо вырубать ненужные кустарники, выкашивать траву, бороться с грызунами (прокормителями клещей), своевременно убирать мусор.
Специалист делает акцент и на укомплектованной аптечке, которая должна быть на даче у белорусов:
— В ней должны быть бинты, вата, антисептики, обезболивающие, жаропонижающие, средства от аллергии и укусов насекомых.
Важно научиться оказывать первую помощь при ожогах, порезах, ушибах и других травмах.
