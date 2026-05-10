Более 70 аттракционов зарегистрировали в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края зарегистрировано 77 аттракционов. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», большая часть из них (порядка 40 развлекательных объектов) находится в Хабаровске.
Работают аттракционы в краевой столице на восьми площадках, в том числе на набережной стадиона им. Ленина, на территории детского парка им. А. П. Гайдара, парка «Северный», на городских прудах, в парке «Динамо» и других общественных пространствах.
Так, недавно перечень зарегистрированных аттракционов пополнился новым объектом для Хабаровска «Спиннинг Костер». Осмотр и пробный пуск провели сотрудники государственного технического надзора главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края.
— В ходе пробного пуска замечаний к работе оборудования не установили, поэтому по результатам проверки приняли решение о государственной регистрации. После оформления эксплуатант получает регистрационный знак и свидетельство, после которого вправе начать работу. Но несмотря на то, что процедура регистрации производится один раз, проверка аттракциона на безопасность предприниматель должен проводить ежегодно. Это делает специально аккредитованная организация. После проведения такой проверки эксплуатант получает заключение — акт о техническом состоянии аттракциона, который подтверждает безопасность эксплуатации развлечения еще на год, — объяснил заместитель начальника главного управления Валерий Яншин.
Помимо итальянского аттракциона на хабаровской набережной, регистрацию недавно прошли и развлекательные объекты в обновленном парке культуры и отдыха Бикина: «Катальная горка», карусели «Колокольчик», «Солнышко», «Юнга», каркасный батут и батут «Сальто».
Ознакомиться с полным перечнем зарегистрированных аттракционов в Хабаровском крае можно на сайте главного управления.
— При возникновении вопросов эксплуатации аттракционов либо признаках нарушений можно обращаться в управление государственного технического надзора главного управления регионального государственного контроля и лицензирования по адресу г. Хабаровск, ул. Джамбула, 87 или по номеру телефона 8 (4212) 40−24−80, — напомнили в ведомстве.