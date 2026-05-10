Более 70 аттракционов зарегистрировали в Хабаровском крае

— В ходе пробного пуска замечаний к работе оборудования не установили, поэтому по результатам проверки приняли решение о государственной регистрации. После оформления эксплуатант получает регистрационный знак и свидетельство, после которого вправе начать работу. Но несмотря на то, что процедура регистрации производится один раз, проверка аттракциона на безопасность предприниматель должен проводить ежегодно. Это делает специально аккредитованная организация. После проведения такой проверки эксплуатант получает заключение — акт о техническом состоянии аттракциона, который подтверждает безопасность эксплуатации развлечения еще на год, — объяснил заместитель начальника главного управления Валерий Яншин.