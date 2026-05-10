Чимаев сенсационно проиграл Стрикленду и лишился чемпионского пояса UFC

Бой продлился всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу Стрикленда. Для Чимаева это была первая защита пояса после завоевания титула в 2025 году.
Уроженец Чечни потерпел первое поражение в карьере, теперь его рекорд в ММА — 15−1. У Стрикленда — 31 победа и семь поражений. Он во второй раз в карьере завоевал чемпионский пояс среднего веса.
Напомним, чемпионский пояс Хамзат получил после победы над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси летом прошлого года. Однако удержать титул в поединке со Стриклендом ему не удалось. Вероятно, теперь Чимаев поднимется в полутяжёлую весовую категорию.
