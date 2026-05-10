Троих граждан Турции, заразившихся хантавирусом на лайнере, доставят на родину

Троих граждан Турции с лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, в воскресенье, 10 мая, доставят на родину и поместят на карантин. Об этом в субботу, 9 мая, сообщило Министерство здравоохранения страны.
Как отметили в ведомстве, у граждан отсутствуют симптомы или признаки заболевания.
— Трое наших граждан, находившихся на борту международного круизного судна и остававшихся под пристальным наблюдением, будут возвращены в нашу страну завтра. С момента прибытия в нашу страну они будут помещены на карантин, и наше министерство будет со всей тщательностью контролировать состояние их здоровья, — написал Минздрав Турции в социальной сети X.
6 мая министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что все иностранные пассажиры круизного судна MV Hondius будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова.
