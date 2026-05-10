Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих граждан Турции, заразившихся хантавирусом на лайнере, доставят на родину

Троих граждан Турции с лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, в воскресенье, 10 мая, доставят на родину и поместят на карантин. Об этом в субботу, 9 мая, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Троих граждан Турции с лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, в воскресенье, 10 мая, доставят на родину и поместят на карантин. Об этом в субботу, 9 мая, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Как отметили в ведомстве, у граждан отсутствуют симптомы или признаки заболевания.

— Трое наших граждан, находившихся на борту международного круизного судна и остававшихся под пристальным наблюдением, будут возвращены в нашу страну завтра. С момента прибытия в нашу страну они будут помещены на карантин, и наше министерство будет со всей тщательностью контролировать состояние их здоровья, — написал Минздрав Турции в социальной сети X.

6 мая министр здравоохранения Испании Моника Гарсия сообщила, что все иностранные пассажиры круизного судна MV Hondius будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова.

Вспышка хантавируса произошла на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, чем опасен хантавирус, какие у него симптомы и осложнения, а также есть ли это заболевание в России.