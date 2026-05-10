102-летнюю участницу войны власти Дона поздравили с Днём Победы

102-летняя Анна Фролова — участница боевых действий, начавшая службу в 1943 году в роте связи 484-го батальона аэродромного обслуживания ПВО. Ветеран участвовала в освобождении Малой земли и Новороссийска, работала санитаром в полевом госпитале. Награждена медалями «За оборону Кавказа» и «За отвагу». В 2025 году ей присвоено звание Почётного гражданина Ростовской области и Ростова-на-Дону.