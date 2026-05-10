Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба, флага и гимна

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

«Триада государственных символов, выбранных народом, отражает опыт и традиции, сложный исторический путь нашего независимого и суверенного государства, красоту и самобытность синеокой Беларуси», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что государственные символы находятся рядом с гражданами в самые значимые моменты общественной жизни и уже стали неотъемлемой частью повседневности.

Он отметил, что уважение к гербу, флагу и гимну объединяет белорусов и укрепляет патриотические чувства в отношении значимых достижений страны и ее граждан.

«И далее эти символы будут пробуждать чувство гордости, отношения к судьбе Беларуси и ответственности за ее будущее», — сказал президент.

Лукашенко выразил пожелание, чтобы государственный флаг красиво развевался на ясном небосводе, герб демонстрировал всему миру решимость, мудрость и стремление белорусов к миру, а звуки детских голосов во время исполнения гимна трогали души людей.

В завершение белорусский лидер пожелал всем здоровья, процветания, новых успехов и побед.

Государственный герб и флаг Беларуси были изменены по итогам инициированного главой государства референдума, который состоялся 14 мая 1995 года. За новый флаг и герб высказались 75,1% участников голосования.

С 2023 года во второе воскресенье мая белорусы празднуют День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.

