На Новосибирской ГЭС 11 вновь пройдёт сброс воды с древесиной

По данным ведомства, сброс «топляка» в нижний бьеф реки запланирован в ночь на 11 мая и продлится с половины третьего до половины восьмого утра. Спасатели подчеркивают, что переброс плавающих бревен значительно увеличивает риск происшествий при эксплуатации маломерных судов ниже по течению.
Владельцам таких судов, в особенности надувных лодок и гидроциклов, рекомендовано проявлять в это время предельную осторожность и внимательность. Наиболее безопасным решением в МЧС считают полный отказ от выхода на воду в указанный период. При возникновении любой нештатной ситуации следует незамедлительно обращаться за помощью по телефонам 101 или 112.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, когда разведение открытого огня, в частности, сжигание сухой растительности, запрещено.