Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Новосибирской ГЭС 11 вновь пройдёт сброс воды с древесиной

В главном управлении МЧС России по Новосибирской области предупредили судоводителей о повышенной опасности на реке Обь 11 мая. Причиной станет плановый пропуск плавающей древесины через водосливную плотину Новосибирской ГЭС.

По данным ведомства, сброс «топляка» в нижний бьеф реки запланирован в ночь на 11 мая и продлится с половины третьего до половины восьмого утра. Спасатели подчеркивают, что переброс плавающих бревен значительно увеличивает риск происшествий при эксплуатации маломерных судов ниже по течению.

Владельцам таких судов, в особенности надувных лодок и гидроциклов, рекомендовано проявлять в это время предельную осторожность и внимательность. Наиболее безопасным решением в МЧС считают полный отказ от выхода на воду в указанный период. При возникновении любой нештатной ситуации следует незамедлительно обращаться за помощью по телефонам 101 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, когда разведение открытого огня, в частности, сжигание сухой растительности, запрещено.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше