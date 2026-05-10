Омская филармония получила орден от президента России

Омская филармония была образована в 1940 году. Первоначально коллектив филармонии располагался в кинотеатре «Художественный», а в 1967 году по проекту архитектора Альберта Каримова было построено здание концертного зала на улице Ленина. В наше время благодаря нестандартным идеям и современным решениям в плане проведения концертов филармония обрела новую жизнь. О её коллективе знают далеко за пределами Омской области.