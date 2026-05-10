У каждого четвертого начальника — психическое расстройство. И вот почему

Камареи был президентом финтехкомпании Tradeworx, через которую проходило $3 трлн транзакций в год. Он знает, о чем говорит, не только как консультант, но и как человек, травмированный огромной ответственностью. «В самый тяжелый период работы моей компании я просыпался по 10−12 раз за ночь на протяжении нескольких месяцев, поглощенный мыслями о риске банкротства, судебных исках, увольнениях сотрудников, уходе клиентов и серьезных конфликтах с руководством. Беспокойство было постоянным и всепоглощающим. Когда ты не можешь предвидеть, откуда придет боль в следующий раз, остается только страх. Спасения не было. Это было мучительно и совершенно не похоже на депрессию или выгорание», — отмечает Камареи.