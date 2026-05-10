12 мая временно ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд в Иланско-Нижнеингашском округе

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта пути на участке Красноярской магистрали Ингашская — Тинская.

12 мая, во вторник, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из поселка городского типа Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной автотрассой Р-255 «Сибирь».

Они будут действовать с 02:00 до 18:00.

Пропуск автотранспорта в указанный период осуществляться не будет: на участке будет работать тяжелая путеремонтная техника.

На легковом автомобиле объехать ремонтируемый участок можно через переезд, расположенный в черте поселка Нижний Ингаш — на пересечении с улицей Железнодорожная.

ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде. Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.